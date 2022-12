Padel | ufficiale la presenza ai Giochi Europei 2023 | si giocherà dal 21 al 25 giugno

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le date ora sono ufficiali: dal 21 al 25ilfarà il suo “esordio a cinque cerchi” in occasione della terza edizione dei, in programma a Cracovia dal 21al 2 luglio. E sarà una prima volta in grande stile non solo perchè altoccherà l’onore di essere tra le discipline che apriranno la manifestazione, ma anche per il livello e il numero di partecipanti. Saranno oltre 30 i paesi in gara, con i migliori giocatori in campo e un programma che conferma come ilsia sport dagli orizzonti moderni e innovativi. Oltre al torneo maschile e femminile infatti, ci sarà anche il misto, con le coppie formate da un uomo e una donna e a conferma della via di totale armonizzazione intrapresa dalla Fip tra ilfemminile e ...

quando decise di fare domanda ai Comitati Olimpici Europei per l'inserimento del padel nel programma dei Giochi Europei del 2023. 'E' un'emozione enorme - ha dichiarato il presidente della federazione internazionale Luigi Carraro - per tutti coloro che amano il padel, per coloro che lo praticano e per gli atleti che in questi