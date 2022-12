Il Corriere della Città

Con questesono state effettuati stamattina 76 arresti in tutta Italia. Si tratta di una ... i Lamari Larosa Pesce della Piana di Gioia Tauro e il clan Spada di. Ampio il fronte delle ...... gli Spada die il Lamari " Larosa " Pesce della Piana di Gioia Tauro. Coinvolta anche la ... I 76 sono ritenuti responsabili, tra le, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in ... Ostia, accuse al veleno contro l’amministrazione: ‘Ex L’Arca, da spiaggia libera a pattumiera’ (FOTO) È quanto emerge dall'inchiesta "Blu notte" dei carabinieri che ha portato all'arresto di 65 persone su richiesta della Dda di Reggio Calabria che ha monitorato nel carcere di Lanciano i movimenti del ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. All’interno del circuito pen ...