La Gazzetta dello Sport

Non ci voleva. La doppia sconfitta del Milan contro Arsenal e Liverpool nella Dubai Super Cup significa poco o nulla, ma l'infortunio muscolare di Divockè una pessima notizia. Per il belga, certo, ma anche per Stefano Pioli, che sperava di averlo in forma perfetta alla ripresa del campionato, il 4 gennaio contro la Salernitana. L'attacco ...Non serviva una prova da 9 o 10, ma un segnale di ripresa sì:l'ha dato con un destro a giro che si è stampato sulla traversa. Giocava da numero nove e lo è ... e responsabile dei calci da: ... Origi fermo, Ibra in attesa, Giroud da gestire: Milan, chi fa il centravanti alla ripresa Il Milan ieri è sceso in campo contro il Liverpool e Pioli ha dovuto fare a meno di Origi, fermatosi per un guaio muscolare Il Milan ieri è sceso in campo contro il Liverpool e Pioli ha dovuto fare a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...