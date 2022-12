Nuoto | tutti i record del mondo del nuoto italiano | il primato della 4×50 mista è il n 26 della storia

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) E’ calato il sipario sulla penultima giornata di gare dei Mondiali 2022 diin vasca corta a Melbourne. L’Italia continua ad aggiornare il proprio medagliere e attualmente la formazione guidata dal Direttore tecnico, Cesare Butini, ha ottenuto 12 podi (5 ori, 5 argenti, 2 bronzi). Un bilancio decisamente positivo che vale la terza piazza nel medagliere alle spalle degli USA e dell’Australia a un giorno dal termine. Una rassegna, a tratti, esaltante anche per i crono siglati. In casa Italia sono stati ben due idelstabiliti: nella staffetta maschile 4×100 sl in 3:02.75 e quest’oggi nellauomini in 1:29.72. Un, quest’ultimo, che ha portato a 13 i primati planetari siglati in casa nostrana nella piscina da 25 metri. Lo stesso numero ...