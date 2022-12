Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Questa Italia è bella insieme” Lorenzo Mora | “Mi sono tolto un peso”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Impresa magnifica dell’nella 4×50 mista maschile ai Mondiali 2022 diin vasca corta. A Melbourne (Australia) gli azzurri, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano volano e conquistano un incredibile oro con nuovo il record del mondo (1:29.72). Qui di seguito le parole degli staffettisti.: “Volevamo farlo, le carte c’erano e ce l’abbiamo fatta. Ovviamente niente è scontato in una finale di questo livello ma oggi siamo riusciti a fare meglio degli altri. Siamo molto uniti. È stato veramente molto bello.contento per aver fatto questo record con i miei compagni. Ora ho un 50, devo stare molto concentrato ma per ora non posso fare altro che godermi questo risultato. ...

