Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | Paltrinieri un alieno | domina gli 800 Italia dei 4×50 misti da oro e record del mondo

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’continua a regalare emozioni e medaglie aidiin, in corso di svolgimento alSports and Aquatic Centre. E la mattinatana viene inaugurata subito dall’oro della staffetta maschile dei. Lorenzo Mora apre con rabbia dopo la delusione ieri, Nicolò Martinenghi con un’azione poderosa trascina il quartetto azzurro in testa e nelle ultime due frazioni Matteo Rivolta e Leonardo Deplano riescono nella conquista deldel. I nostri quattro scendono sotto il muro del minuto e trenta, facendo segnare 1:29.72 davanti a due super potenze come Stati Uniti e Australia. Passano solamente pochi minuti ed è il momento di ...

