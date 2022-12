Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | en plein azzurro nelle batterie della quinta giornata

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Arrivano buone notizie dalledei 16esimi campionatidiindi. Tutti i nostri rappresentanti impegnati nella nottata italiana sono riusciti a cogliere l’obiettivoqualificazione alle semifinali o finali delle rispettive gare. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO I CONVOCATI DELL’ITALIA TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO Lorenzo Mora (23?61), Thomas Ceccon (21?80), Simone Cerasuolo (26?60), Alessandro Miressi (20?84) lanciano l’Italia in testa allestaffetta 4×50 mista col tempo di 1’32?31 davanti a Francia e Germania. Accesso alla finale ...