Nuoto | Mondiali vasca corta 50 rana | Martinenghi e Cerasuolo in finale

OA Sport

Il quarto crono assoluto, avanti alla Pilato, è della cinese Qianting Tang , vincitrice della prima batteria, in 29.28, con la britannica Imogen Louise Clark quinta in 29.30. Chiudono il parterre ...Pensando alla Finale di domani, i rivali saranno i soliti: l'americano Nic Fink fa paura e il 25.64 sciorinato nella prima semifinale l'ha dimostrato; il britannico Adam Peaty , autore del settimo ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: piovono ori per l'Italia! Apoteosi per Paltrinieri e la 4x50 mista (con record del mondo!). Argento Franceschi nei 400 misti La livornese fa la differenza nella frazione a rana rimanendo sotto 1'16''. Crono complessivo in 4'28''58. L'oro è per la statunitense Hali Flickinger, argento alla giapponese Waka Kobori ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...