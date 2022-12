Nuoto | Mondiali in vasca corta | Nicolò Martinenghi | Simone Cerasuolo | Benedetta Pilato e Matteo Rivolta già in finale nell’ultima giornata Ma altri Azzurri potrebbero raggiungerli…

(Di sabato 17 dicembre 2022)nei 50 rana, ma anche i 100 farfalla con. Tre finali con quattrosono già in cassaforte, manon essere le uniche. Ci sarà tanta Italia di qualità anchedei Campionatidiinche si chiudono domani in Australia (finali alle 9.30 del mattino in Italia, le 19.30 ora locale e ultime batterie nella notte tra oggi e domani con inizio all’una, le 9.30 a Melbourne). Nell’impianto del Melbourne sport and aquatic centre gli occhi sono tutti puntati sugli specialisti della rana. ...

OA Sport

Ed è questo, probabilmente, il caso dei due atleti toscani, Leonardo Deplano e Sara Franceschi , aidiin vasca corta che sono in corso in Australia, a Melbourne che ha accolto i ...MELBOURNE (AUSTRALIA) " Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero maschili aidiin vasca corta. Il fuoriclasse di Carpi, già vincitore dei 1500, si è imposto con il crono di 7'2999, stabilendo anche il nuovo record dei campionati. Argento per il norvegese Henrik ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: piovono ori per l'Italia! Apoteosi per Paltrinieri e la 4x50 mista (con record del mondo!). Argento Franceschi nei 400 misti MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro negli 800 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Il fuoriclasse di Carpi, già vincitore dei 1500 ...Rieccolo, il Gigante Greg. Hanno messo nel programma dei mondiali in vasca corta anche gli 800 metri maschili per la prima volta e Paltrinieri l’ha subito fatta sua tanto per completare il ...