Nuoto | ITALIA MONUMENTALE! Azzurri oro nella 4×50 sl con il nuovo record del mondo!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) E sono quattro! Quattro come il numero della corsia di partenza, quattro come i componenti della staffetta vincitrice, quattro come gli ori conquistati in questo Mondiale diin vasca corta di Melbourne. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano sono perfettistaffettamista e si mettono l’oro al collo, firmando anche ildel mondo in 1.29.79, prima Nazione della storia a scendere sotto il muro dell’1.30, battendo Stati Uniti (1.30.37) ed Australia (1.30.81), a cui non sono bastati i proprinazionali. Si comincia con il dorso, ed è ovviamente Mora il primo a scendere in acqua. Voleva riscattarsi dopo l’amaro quarto posto di ierifinale dei 50 dorso, e con un’ottima subacquea riesce a rimanere in scia a Murphy. Poi lascia ...