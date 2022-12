(Di sabato 17 dicembre 2022) Un altroposto perin questi2022 diina Melbourne (Australia). Dopo la medaglia di legno un po’ amara dei 200 delfino, anche i 400hanno dato questo responso e per il ligure un po’ di rammarico c’è. Vero è che il crono di 4:00.45, non è così distante dal suo record italiano di 3:59.57 stabilito ad Abu Dhabi l’anno passato. Una prestazionequale la frazione a dorso è stata, un po’ come è solitamente accaduto, la nota dolente della prova diche ha cercato di tamponare con gli altri stili. I tanti secondi accumulati infattifrazione menzionata di questinon hanno permesso all’italiano di recuperare. Alla ...

OA Sport

L'azzurro fallisce ancora l'assalto al podio di specialità, oro al giapponese MELBOURNE (AUSTRALIA) - Ancora niente podio perRazzetti nei 400 misti maschili ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. L'azzurro chiude la finale al quarto posto, nuotando in 4'00"45; il giapponese Dauya Seto si conferma re della ...L'Italia continua a regalare emozioni e medaglie ai Mondiali diin vasca corta 2022 , in corso di svolgimento al Melbourne Sports and Aquatic Centre. E la ...un altro quarto posto per... Nuoto, Alberto Razzetti è quarto nella Finale dei 400 misti dei Mondiali in vasca corta Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...L'azzurro oggi ha vinto la medaglia d’oro nei 100 misti in 50’’97 ai Mondiali in vasca corta: ad appena 21 anni ha già vinto 52 medaglie internazionali tra le gare senior e le gare giovanili, tra vasc ...