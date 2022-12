“Nobili da vivere” | il Comune di Gandino promuove il rilancio degli immobili storici

(Di sabato 17 dicembre 2022). Ildi, nella consapevolezza che il patrimonio culturale è una risorsa condivisa e un bene, la cui cura è unaresponsabilità, sta lavorando su un progetto che ha l’obiettivo di ripopolare gli edificiin disuso, attraverso la loro riqualificazione e rigenerazione. Sabato 17 e domenica 18 dicembre è in programma un’anteprima che svelerà tre dei trentare palazzi che sono parte integrante del progetto. In un contesto territoriale che offre un’elevata qualità di vita per ciò che riguarda l’ambiente, le possibilità di lavoro, l’offerta formativa e socio-sanitaria di prossimità,è un luogo dove la bellezza della nobiltà elegante si respira ad ogni angolo, un susseguirsi di palazzi, chiese e torri, che raccontano ...

Gazzetta Regionale

Ma di fatto la chiamata del Prefetto ha motivazioni più, si rivolge a tutti, per un brindisi ...Natale è un momento di coesione ed unità ed è così che spero che questo territorio sappia......'60 e '70 - l'adolescente Alfredo Billetto si dedicò alla ceramica nella bottega di Alberto, ... Senza il costante rielaborare qualunque cosa ti abbia sempre attorniato, non sei riuscito a. ... Un weekend tutto da vivere: ribaltoni o conferme nelle posizioni ... Andiamo ad analizzare ai raggi X i diversi big match in programma nel turno di questa domenica, in cui ci sarà da divertirsi ...Il bonus cultura per i giovani, introdotto dal governo Renzi nel 2016, rischia seriamente di scomparire. Un emendamento alla manovra di Bilancio presentato da Fratelli d’Italia punta infatti a cancell ...