Nicole Murgia al GF VIP | chi è | età | carriera | film | fratello | chi è il marito | figli | matrimonio | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 dicembre 2022) Continua a regalare grandi emozioni e a sorprendere la casa del GrandeVip, il reality che da più di due mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’ingresso di Milena Miconi e la squalifica di Riccardo Fogli, che è stato nella casa per meno di 24 ore, Alfonso Signorini è pronto con un altro colpo di scena. E presto nella casa più spiata d’Italia faranno il loro ingresso nuovi concorrenti. Tra di loro anche, nota attrice: porterà scompiglio? E come reagiranno gli altri ‘vipponi’? View this post onA post shared by(@off) Dagli esordi al debutto di...