La bimba era nata il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, a Portomaggiore, in provincia di Ferrara: stava bene, ma martedì scorso, 13 dicembre, dopo pranzo la, tra la disperazione dei genitori, pachistani poco più che trentenni e dei fratellini. L'allarme al 118 non l'ha salvata e gli stessi sanitari non hanno saputo dare spiegazioni alla ...A tal proposito, nei prossimi giorni, sul corpo dellasarà effettuata l'autopsia dal medico legale Alessandra Bergonzini per chiarire le cause della. Alla famiglia della piccola sono ... Neonata morta nel Ferrarese. «Macchie di sangue vicino alla bocca e problemi respiratori». Disposta l'autopsia La bimba era nata il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, a Portomaggiore, in provincia di Ferrara: stava bene, ma martedì scorso, 13 dicembre, dopo pranzo la ...La bimba era nata il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, a Portomaggiore: stava bene, ma martedì scorso, 13 dicembre, dopo pranzo è morta, tra la disperazione dei genitori, pachistani poco più che t ...