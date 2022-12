Nella gara di Palù fra Covid e influenza | la vera emergenza italiana è vaccinarsi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Se il presidente di Aifa dice che ora l'sanitaria è l', la mitica opinione pubblica traduce chenon è più un rischio serio per la salute. Se si vuole evitare che i cittadini perdano fiducia negli esperti e gli scienziati (che non sempre coincidono), sarebbe meglio evitare di parlare per sentenze o profezie che poi vengono smentite

Olympics

... ha ripetuto ieri mostrandosi tiepido sul coinvolgimentoprivatizzazione della compagnia e ... nel 2018 fu aperta laper la cessione di Alitalia e le Fs furono indotte dal loro azionista al ...Arriva poi un help desk che viene istituitocabina di regia a palazzo Chigi, e viene prevista ... che prima era espressamente vietato e che in un'unica- e un unico vincitore - il progetto e ... Sofia Goggia si rompe la mano in gara e arriva seconda nella ... Ad una settimana dalla esaltante vittoria conquistata alla Segafredo Arena di Bologna, xontro la capolista, la Givova Scafati rientra al palaMangano per affrontare la terza forza di questo campionato, ...I big al via oggi 17 dicembre 2022 nella seconda edizione della Milano Cross Challenge in programma all'ippodromo Snai La Maura, zona San Siro. I favoriti.