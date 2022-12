Nba | Chicago - New York 91 - 114 | highlights

Sky Sport

Gli highlights della vittoria 114 - 91 adei New York Knicks: ovazione dei tifosi di casa per l'ex Derrick ......nel successo a sorpresa di Orlando nella notte italiana della regular - season dell'. L'ala ... Toronto Raptors - Brooklyn Nets 116 - 119;Bulls - New York Knicks 91 - 114; Oklahoma City ... NBA: Derrick Rose torna a Chicago e il pubblico canta per lui: "MVP". VIDEO Relegato in fondo alla panchina con Evan Fournier e Cam Reddish, Derrick Rose non ha avuto diritto ad un solo secondo di gioco mercoledì scsorso allo United Center, luogo delle sue più grandi imprese.A tre minuti dalla fine, la vittoria dei Knicks allo United Center era talmente fuori di discussione che coach Tom Thibodeau ha svuotato la panchina facendo un regalo ai tifosi dei Bulls. Si ...