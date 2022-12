Natività di Piero della Francesca rovinata dalla National Gallery | l’accusa di Jonathan Jones

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il noto critico d’arte del Guardiansi lancia in un’accusa allaspecificando come questa abbia rovinato di fatto ladi. Il restauro, secondo lui, è stato “goffo, rozzo e pacchiano“.attacca soprattutto quello che è stato il rifacimento dei volti dei pastori che si trovano dietro la Vergine Maria. Le sue parole fanno il giro del mondo e fanno interrogare tutti gli appassionati d’arte e gli addetti ai lavori. A Londra, in Inghilterra,ha fatto scoppiare una “bomba”, la polemica travolge lae la mette sul banco degli imputati. Questa aveva organizzato una mostra speciale ...

LONDRA " Era scomparso da tre anni per un delicato restauro. È tornato nei giorni scorsi, appena in tempo per il Natale. Ma il ritorno della Natività di Piero della Francesca nelle sale della National Gallery di Londra non è piaciuto per niente al critico del Guardian. In una stroncatura pubblicata oggi dal quotidiano britannico, Jonathan Jones ha criticato il restauro. "La National Gallery ha rovinato la Natività di Piero della Francesca"