Natale stressa 1 italiano su 3 | psicologi | “Si amplificano disagi”

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le festività natalizie, attese con spirito positivo dai più, hanno anche un’altra faccia della medaglia. “Questa fase dell’anno si rilevante per unsu tre, per diversi fattori, pratici oci”. Ma per una parte di queste persone si arriva a un vero e proprioo “che colpisce in particolare chi soffre di depressione”. Lo spiega all’Adnkronos Salute David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli(Cnop). “E’ un dato di fatto che le feste creino malinconia e stress. Le motivazioni di fondo sono sostanzialmente tre: solitudine, differenza tra clima festoso esterno e condizioni personali, momento di bilancio dell’anno”. Per quanto riguarda la solitudine “è chiaro che le feste creano un clima a volte di euforia, di divertimento, ma ...