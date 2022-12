Nasce la nuova Juventus | tutti i volti della nuova società

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 17 dicembre 2022) Andiamo a scoprire da chi può ripartire la; ecco tutte le persone che dovranno riportare laa dominare il calcio italiano. LaPresseE’ chiaro come il calcio italiano, negli ultimi giorni, è stato travolto da quanto successo alla. Le dimissioni dell’intero CDA bianconero e l’inchiesta sul caso plusvalenze rischiano di avere gravi conseguenze non solo per il club più titolato d’Italia ma, in generale, per tutto il sistema calcio. Sono giorni intensi in cui si rincorrono voci e si cerca di capire quali potranno essere gli sviluppi giudiziari di una vicenda che riporta il calcio italiano ad un passato decisamente oscuro. Ladovrà riuscire ad isolarsi (compito non proprio semplice) per andare a vivere una seconda parte di stagione da assoluta protagonista. Per quanto riguarda il campo, ...