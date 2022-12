Napolo | striscione da brividi della Curva A per Mihajlovic – Foto

Leggi su napolipiu

(Di sabato 17 dicembre 2022) LaA del Napoli ha esposto unoper Sinisa, allenatore morto a 53 anni a causaleucemia. La scomparsa diha sconvolto il mondo del calcio. Sono stati gli attestati di stima per il tecnico serbo. Anche a Napoli gli ultrasA hanno esposto unoper. Un omaggio al tecnico che non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli, come ammesso anche da Luciano Spalletti. Ma c’è di più perché Aurelio De Laurentiis ha detto che avrebbe voluto portarlo al Napoli, ma l’affare non si è mai concretizzato. Oggi gli ultrasA con unohanno voluto omaggiare. Unp dei tanti gesti di ...