Napoli-Villarreal | formazioni | Raspadori di nuovo mezz’ala

CalcioNapoli24

A poche ore dall'amichevole contro il, che segna il ritorno delal Maradona poco più di un mese dopo l'ultima gara di campionato del 2022 contro l'Udinese, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, facendo il ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. La capolista di Serie A torna a giocare davanti al suo pubblico. ... Napoli-Villarreal, i convocati: out Politano! Assenti ancora Sirigu e Rrahmani, la lista 19:43 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Villarreal, terza amichevole degli azzurri che si giocherà alle 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti schiera Meret in porta, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...