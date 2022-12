Napoli-Villarreal | assenza dell’ultima ora per affaticamento muscolare | i convocati

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilsi prepara all’amichevole di stasera contro il, gara che andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:30. Gli azzurri si sono ritrovati stamattina a Castel Volturno per la rifinitura: mister Spalletti ha dovuto fare i conti con un’altraora. Allenamento(FOTO: SSC, il comunicato Di seguito il report allenamento comunicato dalla società. “Seduta mattutina di rifinitura per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano l’amichevole con ilin programma questa sera allo Stadio Maradona alle ore 20.30. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione in ...

Bilbao (Esp) 20:00(Ita) -(Esp) 20:30 Alajuelense (Cos) - Twente (Ned) 23:00 MONDO MONDIALI - PLAY OFF Croazia - Marocco 16:00 PORTOGALLO COPPA DI LEGA Estrela - Penafiel 20:00 ...I convocati diEcco allora i convocati dicon Rrahmani che ha svolto lavoro personalizzato in campo e Politano che non prenderà parte alla gara di stasera ...Seduta mattutina di rifinitura per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano l’amichevole con il Villarreal in programma questa sera allo Stadio Maradona alle ore 20.30. La squa ...In occasione della gara amichevole contro la squadra del Villarreal, in programma alle ore 20:30, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno ...