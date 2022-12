Napoli | pronto il rinnovo per un top di Spalletti | fino al 2027!

(Di sabato 17 dicembre 2022) Manca sempre meno alla ripresa del campionato e ilnon vuole farsi trovare impreparato per il ritorno in campo nel 2023. Questa sera gli azzurri torneranno a casa per disputare l’amichevole contro il Villarreal. Al “Maradona” (fischio d’inizio alle 20.30) sono previsti 30000 spettatori, che ritorneranno nel proprio fortino dopo 35 giorni: la voglia diè tanta. Intanto in casa partenopea si pensa anche alla questione rinnovi. Chi sembra veramente vicino a firmare a vita con il club di De Laurentiis, infatti, è Stanislav Lobotka. Il centrocampista era stato fortemente voluto da, che lo voleva fin dai tempi dell’Inter. Dopo l’arrivo nel gennaio 2020, lo slovacco ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Con l’arrivo dell’allenatore di Certaldo, però, il talento del numero 68 è finalmente ...

La Gazzetta dello Sport

L'accusa per loro è di aver ferito con armi da taglio (la più grave al torace) un un 18enne che si era presentato alsoccorso dell'ospedale San Paolo in compagnia di una 19enne Dalle indagini ...... esultanza gol Stanislav Lobotka Lobotka, è ormaiil rinnovo col. Ne scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita che sottolinea l'essere indispensabile del regista slovacco . L'unica volta ... Napoli pronto all'assalto: Bereszynski arriva subito L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita.Dopo gli arresti di due minorenni eseguiti due settimane fa, sono stati arrestati anche due 18enne per l’aggressione a un coetaneo avvenuta in ...