Napoli | pizzo a parcheggiatori e mendicanti | arrestato Genny Fenny

(Di sabato 17 dicembre 2022) Imponeva ilaiabusivi e aidella zona di piazza Garibaldi per conto di un clan delle “Case Nuove”. Con questa accusa é finito in manette il cantante neomelodico Gennaro Damiani, in arteaie aiabusivi: in manetteIl 37enne è stato raggiunto da L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Corriere del Mezzogiorno

... ossia le variegate bande criminali operanti ae in altre zone della Campania (e che meglio ... Alcuni dei vocaboli più noti, come omertà e, provengono dalla lingua napoletana. La camorra è, ...Perché il movimento antimafia che si è riversato per le strade di Palermo e di" quando si era trattato di difendere commercianti e protestare contro il" non c'è stato quando si è ... Napoli, il «pizzo» di Natale: la polizia arresta l’esattore del clan Gennaro Damiani, 37 anni, chiedevo la metà dell'incasso giornaliero dai parcheggiatori attorno alla Stazione Centrale. Lo faceva a nome dei "cumpagni miei" delle Case Nuove ...Le mani del clan Cimmino sugli ospedali di Napoli, arrivano le prime condanne per il gruppo del Vomero fino a qualche anno fa retto da Luigi Cimmino prima di passare dalla parte dello Stato. Le condan ...