Napoli | futuro incerto per Sirigu

TUTTO mercato WEB

L'Inter come primo impegno avrà il big match contro il, sfida subito importante per il ... Calciomercato Inter, Sommer si allontana: si inserisce il Bayern MonacoIldi Samir Handanovic ...Le lavoratrici della Whirlpool di, grazie ad una straordinaria creatività e ad una grande ... che non si rassegna e non si arrende nel rivendicare unmigliore e un lavoro in un'area ... Il futuro di Sirigu al Napoli resta incerto: sul portiere ci sono Salernitana e Spezia Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle serie novità in casa Napoli, non solo in entrata, ma anche per Kim Min-Jae ...Lunedì 19 dicembre, nella sede di Palazzo Corigliano dell'Università "L'Orientale" di Napoli, si terrà un seminario sul linguaggio di genere.