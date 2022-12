Nanny | la recensione | un horror drammatico e la tragedia dietro il sogno americano

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladi: Grand Jury Prize al Sundance Film Festival per l'inquietante (e un po' sovraccaricata) opera prima diretta da Nikyatu Jusu. Protagonista Anna Diop. Il film è in streaming su Prime Video. Gli incubi di una madre e il genereche diventa, incubo dopo incubo, un dramma dai contorni mistici. Quante volte, poi, il cinema ha indagato la psiche umana, in preda alle ossessioni e agli istinti. Sullo sfondo, mentre sale il brusio di New York City, l'audace revisione del, che rende schiavi chi cerca una nuova vita, una nuova realtà. Ma la realtà oggi è complicata, sconnessa, piena di buche. E lo capiamo fin dai primi istanti: nel film di Nikyatu Jusu si percorrono due strade che, solo alla fine, saranno destinate ad incontrarsi. Un ragno si muove …