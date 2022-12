Musica da stadio

(Di sabato 17 dicembre 2022) È il tormentone della torcida. Ma non solo: lo cantano anche Messi e compagni, saltellanti e incessanti, in spogliatoio, dopo ogni vittoria dell’Albiceleste a Qatar 2022 dal 2-0 sul Messico in poi. Perché in effetti “Muchachos”, brano del gruppo ska argentino La Mosca Tsé-Tsé riarrangiato per i Mondiali, ha tutti gli ingredienti del romanzo di formazione. O di redenzione collettiva: la partenza da casa – “tierra del Diego y Lionel” –, la storia famigliare – quella vera, con l’ennesimo tributo canoro ai caduti delle Malvine –, il rovescio della sorte – lunga lista di finali perse: 1990, 2007, 2014, 2015, 2016, “cuantos años la lloré” –, il riscatto – la Copa America vinta contro il Brasile – e il grande sogno. “Ganar la tercera, ser campeón mundial”. Conquistare il terzo titolo, domenica contro la Francia. Il tutto, così si chiude il coro, con lo sguardo benevolo di Maradona che dal ...

