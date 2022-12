Moviola Croazia Marocco | l’episodio chiave del match

Eurosport IT

Al Khalifa International Stadium il match valido per la finale terzo e quarto posto del Mondiale trae Marocco: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Khalifa International Stadium va in scena il match per la finale terzo e quarto posto del Mondiale in Qatar trae ...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la semifinale del Mondiale tra Argentina e: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la semifinale del Mondiale in Qatar tra Argentina e ... Mondiali 2022 - la moviola di Argentina-Croazia: Orsato vede bene ... La Moviola sul contrasto tra Theo Hernandez e Boufal in Francia-Marocco. E Barbano se la prende con Marchisio e Adani che danno ragione all’arbitro C’era rigore per il Marocco, l’arbitro Ramos peggio ...Doppietta di Alvarez, che procura anche il rigore del vantaggio di Messi. Per la Pulce rete e assist. Croazia in finale terzo-quarto posto.