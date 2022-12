Morto Sinisa Mihajlovic | lo struggente messaggio della figlia Viktorija | “Eri il mio eroe”

(Di sabato 17 dicembre 2022), il commoventeHa scelto una poesia di Eugenio Montale, primogenita dell’ex calciatore e allenatoreieri a Roma dopo una lunga battaglia contro la leucemia, per ricordare e salutare per sempre il suo amato papà.ha ricordato il padre Sinistra attraverso un post sul suo profilo Instagram unito a una serie di foto con il papà. La giovane ha lasciato che a “parlare” fossero le parole di Eugenio Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il ...

Il mondo del calcio è in lutta per la scomparsa di Mihajlovic. Lo ricordano tutti i principali quotidiani sulle loro prime pagine: da 'per sempre' della Gazzetta dello Sport all'appellativo 'Guerriero', destinato da tanti giornali italiani. Ecco come titolano nel ricordo di un grande dello ...Da Totti a Materazzi, tutti i poste Arianna si sono sposati 26 anni fa Ha atteso diverse ore la moglie Arianna prima di ricordare il suo ieri a 53 anni dopo una lunga battaglia ... E' morto Sinisa Mihajlovic, stroncato dalla leucemia Anche Virginia, l'altra figlia di Sinisa Mihajlovic, ha dedicato un lungo pensiero al padre all'indomani della sua morte. La ragazza, condivisi su Instagram alcuni scatti del papà, ...