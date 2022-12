Morto Sinisa Mihajlovic | il commovente messaggio della figlia Viktorija | “Eri il mio eroe”

(Di sabato 17 dicembre 2022), ilHa scelto una poesia di Eugenio Montale Viktorjia, primogenita dell’ex calciatore e allenatoreieri a Roma dopo una lunga battaglia contro la leucemia, per ricordare e salutare il suo amato papà. Viktorjiaha ricordato il padre Sinistra attraverso un post sul suo profilo Instagram unito a una serie di foto con il papà. La giovane ha lasciato che a “parlare” fossero le parole di Eugenio Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, nè più mi ...

Agenzia ANSA

Il mondo del calcio è in lutta per la scomparsa diMihajlovic. Lo ricordano tutti i principali quotidiani sulle loro prime pagine: da 'per sempre' della Gazzetta dello Sport all'appellativo 'Guerriero', destinato da tanti giornali italiani. Ecco come titolano nel ricordo di un grande dello ...Da Totti a Materazzi, tutti i poste Arianna si sono sposati 26 anni fa Ha atteso diverse ore la moglie Arianna prima di ricordare il suoieri a 53 anni dopo una lunga battaglia ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic è arrivato il primo messaggio di sua moglie Arianna Rapaccioni. Una bellissima dedica strappalacrime.L’ematologa che ha avuto in cura Mihajlovic spiega che è stato molto sfortunato a trovarsi di fronte un avversario imbattibile: “Sinisa ...