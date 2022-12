Morto Mario Sconcerti | il doloroso racconto della moglie

la Repubblica

"La scomparsa diSconcerti lascia un vuoto enorme nel mondo del giornalismo e in quello dello sport ". Così presidente della Figc, Gabriele Gravina ricorda in una nota il giornalista sportivo scomparso oggi all'...Come un fulmine a ciel sereno, arriva nel pomeriggio del 17 dicembre 2022 la notizia della morte del giornalistaSconcerti . Il noto editorialista, opinionista e scrittore si è spento nell'ospedale dove era ricoverato da una decina di giorni per controlli di routine . Ancora da chiarire le cause del ... Addio a Mario Sconcerti, con lui nacque la redazione sportiva di Repubblica Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Un altro lutto nel mondo dello sport il giorno dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Il cordoglio dei vari club di Serie A e del presidente della Figc Gravina ...