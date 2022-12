Morte Sinisa Mihajlovic | il ricordo delle figlie e della moglie Arianna | ‘Anima pura e rara | ti amiamo ovunque tu sia’

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo una lunga malattia,è morto a soli 53 anni, lasciando dietro di sé le dueViktorija e Virginia, e la. Leaddolorate lasciano un commovente post su Instagram indel padre: “Ti amo papà, per sempre, sempre, sempre, sempre. Te lo griderò ogni giorno, convinta che il mio grido arriverà fin lì. Non saremo mai distanti.” Il Salutofiglia Viktorija La giovane Viktorija, di 25 anni, saluta il padre su Instagram con un post che ha commosso il popolo del web. “Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima, orgogliomia vita, mio eroe, mio GRANDE amore.tu sia io so amare fino a lì”. ...

L'ex dg del Torino Antonio Comi racconta il suo ex compagno della RomaMihajlovic a La Repubblica LA ROMA - "Beh, è vero che lui aveva 23 anni e io 28, ma quando arrivò in Italiaera già un grande giocatore: lo volle Vujadin Boskov, un allenatore che ci vedeva lungo, e che ...Alex Vogliacco, ex Juventus e ora al Genoa, ha voluto ricordareMihajlovic con un messaggio sui social Alex Vogliacco, ex Juventus e ora al Genoa, ha voluto ricordareMihajlovic con un messaggio sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Vogliacco (@alexvogliacco_) "Buon viaggio, sono orgoglioso di essere ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio BOLOGNA - E' morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni. Una morte "ingiusta e prematura", ha scritto la famiglia: "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipoti ...La figlia di Sinisa Mihajlovic si lascia andare ad uno straziante saluto per il suo papà: parole da brividi, un dolore davvero immenso.