Mondiali Qatar 2022 | la Croazia è terza | Marocco battuto 2-1 nella “finalina”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Laè la squadraclassificata del Mondiale di. Modric e compagni hannola sorpresaper 2-1, confermandosi così sul podio iridato dopo il secondo posto di quattro anni fa. Altra sconfitta con onore per i Leoni d’Atlante, che chiudono un Mondiale da sogno ancora con il rammarico per qualche difficoltà di troppo sotto porta. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE PAGELLE E TABELLINO HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO) La cronaca – La partita inizia con il botto, perchè al 7? laè già in vantaggio: perfetto schema su punizione, Majer pesca Perisic che di testa mette in mezzo per Gvardiol. Il difensore “mascherato” colpisce perfettamente di testa e supera Bounou per l’1-0. Passano però due minuti e il ...

Corriere della Sera

