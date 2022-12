Agenzia ANSA

Paule Ngolo Kanté, campioni del mondo nel 2018 e che avrebbero giocato anche a Qatar 2022 se non si fossero infortunati, hanno accettato l'invito del Presidente francese Emmanuel Macron, e saliranno ...La Juventus ha autorizzato Paul, centrocampista bianconero, a vedere la finale deitra Francia e Argentina L'infortunio di Paulrimediato con la Juventus non ha permesso a Deschamps di convocare Paulper il Mondiale, ma il centrocampista vuole stare vicino ai ... Mondiali: Pogba accetta invito Macron per finale, Benzema no