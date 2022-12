Mondiali | per il Marocco il terzo posto vale la storia | con la Croazia si chiude un cerchio – Orario e formazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Aidi Qatar 2022 ilfattoquotidiano.it tifa: le ragioni della nostra iniziativa (leggi) ————————————– Oltre i rimpianti e la rabbia per la semifinale persa contro la Francia, ilè ancora in corsa per uno storicoaidel Qatar. Mai come in questa occasione, la finalina assume un senso che va oltre la partita tra i perdenti. Per laè l’occasione per dare il giusto saluto alla sua stella, Luka Modric. Ma l’appuntamento con laè soprattutto per i Leoni dell’Atlante: un’intero continente, l’Africa, e un’intera cultura, quella del mondo arabo, contano ancora su di loro per un’ultima impresa. Dopotutto, dopo essere diventata la prima nazione africana e araba a raggiungere la semifinale, il ...