Mondiali nuoto vasca corta 2022 oggi | programma sabato 17 dicembre | batterie e finali | italiani in gara | orari | dove vederli in tv

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Siamo vicini alla dirittura d’arrivo deidiindi scena a Melbourne in Australia. L’Italia, terza nel medagliere con tre ori e nove podi complessivi, punta a migliorare la propria situazione seppur i primi due posti di Stati Uniti e Australia, rispettivamente con 12 e 9 vittorie, sembrano davvero irraggiungibili. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 9.35 Anche perché si ci è messa anche un po’ di sfortuna. In condizioni normali avremmo detto che Benedetta Pilato sarebbe andata a caccia del riscatto nei 50 rana e Matteo Rivolta avrebbe provato a dire la sua, ma i due non sono al meglio fisicamente a causa di una indisposizione che ha colto anche Lorenzo Mora. Si punta dunque su Nicolò Martinenghi, con Simone Cerasuolo al via dei 50 rana, assieme ad ...