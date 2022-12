(Di sabato 17 dicembre 2022) "è unadel nostro sport, ma questa è una sfida tra Francia ee ci sono eccellenti giocatori da entrambe le parti. Io conto sull'appoggio di tutti i francesi, e il resto non ...

Così il capitano della Francia, Hugoche domani spera di alzare, per la seconda volta ... nel 1978 e nel 1986, le finalicon la prima maglia ha sempre vinto, mentre ha perso quando ha ...La nazionale francese che domani giocherà la finale deicontro l'Argentina "si è assicurata di prendere le massime precauzioni" per proteggersi dal ...- ha assicurato il capitano Hugo- . Mondiali: Lloris,Messi è leggenda ma Argentina non è solo lui - Calcio (ANSA) - DOHA, 17 DIC - La nazionale francese che domani giocherà la finale dei Mondiali contro l'Argentina 'si è assicurata di prendere le ...Alla vigilia della finale dei Mondiali, altri calciatori contagiati. Il ct dei "blues" rassicura: stiamo facendo tutto il possibile ...