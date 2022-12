Mondiali | la grande sfida tra Argentina e Francia e le suggestioni su Messi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic – Sono stati istraordinari di Lionel? Stando alla totalità dei media, sì. Certamente, sono stati i “suoi”, per lo meno rispetto alle partecipazioni precedenti. Le interpretazioni volte all’estremo positivo, però, appaiono tante, in un torneo certamente ottimo disputato dall’argentino, ma per cui forse alcune esagerazioni potrebbero essere evitate. Beninteso che unafinale potrebbe far schizzare le valutazioni sul suo torneo a livelli mai visti, in una competizione così breve. E beninteso anche che cercare di fare un ragionamento diverso non significa sostenere, come i fan più accaniti del capitano della selecciòn quasi danno per scontato, che egli non sia un fuoriclasse o un campione. Idi ...