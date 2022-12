Mondiali | la Croazia sul podio | il Marocco quarto e nella storia

(Di sabato 17 dicembre 2022)finale per il terzo posto deiin Qatar 2022, lavince per 2-1 e conquista il. Il

Dalic e i suoi vincono la finalina del torneo iridato. La nazionale nordafricana esce a testa altissima con uno storico quarto posto. La Croazia ha conquistato il terzo posto ai Mondiali in Qatar battendo 2-1 il Marocco nella finalina disputata al Khalifa International Stadium di Doha. In vantaggio già al 7' con Gvardiol, la squadra di Dalic pareggia immediatamente con Dari. La Croazia batte il Marocco per 2-1 nella finale per il terzo posto ai Mondiali di Qatar 2022. Il gol di Orsic è una perla, che Mondiale di Modric e Perisic.