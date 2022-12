Mondiali | ' Dibu' Martinez | Francia favorita?Noi abbiamo Messi

(Di sabato 17 dicembre 2022) "Laparte come favorita nella finale di domani? Io penso invece che noimolte chances, perchéil miglior giocatore del mondo. Ci piace che dicano che ce n'è uno meglio di lui (...

Agenzia ANSA

Secondo il '', "anche il fatto di sentirci a casa, di avere così tanti tifosi che ci sostengono, può giovarci. Qui abbiamo sempre avvertito il calore della gente, e avuto l'impressione di giocare ......e proverà a regalarsi la soddisfazione di diventare il primo portiere a vincere due... Il '' sogna di vedere il suo idolo e compagno Lionel Messi alzare la Coppa del mondo alla sua ultima ... Mondiali: 'Dibu' Martinez,Francia favoritaNoi abbiamo Messi - Calcio "La Francia parte come favorita nella finale di domani Io penso invece che noi abbiamo molte chances, perché abbiamo il miglior giocatore del mondo. (ANSA) ...Garra contro fisico in difesa, muscoli e classe a centrocampo, attacchi stellari guidati da Messi e Mbappé: le sfide nella sfida per i mondiali ...