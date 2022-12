Mondiali di nuoto sempre più azzurri | oro di Paltrinieri negli 800 stile e record del mondo della staffetta mista 4×50

OA Sport

L'Italia conquista la medaglia d'oro con il record del mondo nella staffetta 4x50 mista maschile aiin vasca corta di Melbourne. Gli azzurri partiti in corsia 4 con Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano hanno chiuso con il crono di 1.29.72, primo quartetto di sempre a scendere sotto il muro ...Il campione azzurro Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 metri stile uomini aiin vasca corta di Melbourne bissando quella nei 1500. E' una medaglia da record visto che è la prima volta che si corre su questa distanza in vasca corta e perché con il crono di 7.29.99 ha ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: piovono ori per l'Italia! Apoteosi per Paltrinieri e la 4x50 mista (con record del mondo!). Argento Franceschi nei 400 misti Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Il fuoriclasse di Carpi, ...La livornese fa la differenza nella frazione a rana rimanendo sotto 1'16''. Crono complessivo in 4'28''58. L'oro è per la statunitense Hali Flickinger, argento alla giapponese Waka Kobori ...