Mondiali di Nuoto | Paltrinieri è oro negli 800 stile | “Tattica che serviva Italia magnifica”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Melbourne – Gregoriotorna in vasca e conquista la quinta medaglia d’oro del teame seconda personale aidiin Vasca Corta a Melbourne. Il pluricampione internazionale domina in 7’29?99 gli 800libero di cui è anche campione europeo in carica. “Mi sono adattato agli avversari e alla gara – spiega SuperGreg –mente ho fatto quello che. Ho provato a partire forte, poi ho aspettato un attimo e ho ripreso a tirareultimi duecento metri. Ho fatto più fatica rispetto ai 1500?. Il 28enne di Carpi, giunto alla 44esima medaglia tra Olimpiadi,ed Europei, ha girato in 1’51?15, 3’45?81 e 5’38?01 staccando il francese Logan Fontaine, a uno/due decimi fino ai 400 metri e poi ...

OA Sport

