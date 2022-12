Mondiali di Calcio Qatar 17 Dicembre 2022 - Palinsesto e Telecronisti Rai Sport Rai 4K

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tutte le 64 partite dell’edizionedella Coppa del Mondo disaranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su RaiHD. In particolare, tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incon­tri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1. Rai 2 e RaiHD...

Adnkronos

Venerdì di attesa in Qatar in vista delle due gare che chiuderanno il mondiale. Domani finale per il terzo equarto posto tra Croazia e Marocco. Domenica finalissima tra Francia e ArgentinaXavi ha reso omaggio a Sergio Busquets dopo la sua decisione di ritirarsi dalgiocato, descrivendolo come uno dei più grandi centrocampisti della storia. Busquets ha ...disputate aiin ... Qatar 2022, Infantino: "Mondiali top. Diritti umani In campo si gioca a calcio" Da predestinato a zimbello, Stramaccioni sembrava avere finito la sua parabola nel dimenticatoio. Il suo commento tecnico partecipe e non fazioso è stata una delle sorprese più belle del Mondiale ...Chi si ricorda il gradino più basso del "podio" degli Stati Uniti nella prima edizione del 1930 O quello degli Azzurri a Italia 90