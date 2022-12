Mondiali | Croazia-Marocco 2-1 | il commento della partita | VIDEO

(Di sabato 17 dicembre 2022) Nella finale per il 3° posto deidi Qatar 2022, lasupera per 2-1 il. In gol Gvardiol, Dari e Orsic

E poi suirimane sempre la maledizione dei vincitori, che a quattro degli ultimi cinque ... Quando Marocco -è iniziata pensavo potesse finire 5 - 5, poi confesso di non aver molto ...Paul Pogba sarà presente alla finale deiin Qatar tra Francia e Argentina , ma ovviamente solo come spettatore. Il centrocampista ... Prima dell'ultimo atto contro la, l'ex United ha ... Mondiali, Croazia-Marocco 2-1. La squadra di Dalic è terza. Leoni dell'Atlante fuori dal podio L'ultima partita di Qatar 22 è la sfida Messi vs Mbappé, ma è anche molto altro. Argentina e Francia sono così diverse nell'interpretare il calcio che non vincerà la più forte, ma quella che avrà ragi ...Adani non commenterà la finale dei Mondiali. Al suo posto la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. «Ho letto molte cose sui social. Noi siamo stipendiati dalla Rai, lavoriamo per ...