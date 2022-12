Mondiali 2022 | il saluto di Adani e Bizzotto – Video

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – “18 telecronache in 28 giorni, ci siamo divertiti”. Lele, con unsu Instagram, si congeda daidi Qatar. Il commentatore, con il telecronista Stefano, è stato uno dei ‘personaggi’ della Coppa del Mondo, monopolizzando spesso il dibattito sui social con il suo stile e la sua passione, in particolare per l’Argentina di Leo Messi. Funweek.

