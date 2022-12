Mondiali 2022 | Croazia batte Marocco 2 - 1 in finale terzo posto

Eurosport IT

Dalic e i suoi vincono la finalina del torneo iridato. La nazionale nordafricana esce a testa altissima con uno storico quarto ..., ecco le tappe per arrivare al Qatar: per l'Italia ostacolo playoff Coppa del Mondo 2022/23 - Goggia è leggenda! Trionfo in discesa a Sankt Moritz con la mano rotta, rivivi la gara MONDIALI 2022 - I voti ai protagonisti di Croazia-Marocco 2-1 con le pagelle della partita: il gol di Orsic è una perla, ma che Mondiale di Modric e Perisic ...(Adnkronos) - La Croazia batte il Marocco per 2-1 nella finale per il terzo posto ai Mondiali di Qatar 2022. Gvardiol sblocca il risultato all'8', il Marocco pareggia immediatamente con Dari.