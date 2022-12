Mister Zanetti | “Tanti spunti interessanti da questa amichevole | la squadra ha fatto bene”

Leggi su seriea24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le dichiarazioni diPaolodopo la garacon il Monaco: “Un altro test difficile – ha affermato il tecnico azzurro – avevo chiesto alla società qualcheche ci mettesse in difficoltà e ci facesse capire a che punto siamo. Al di là del risultato laha, ha creato tanto, nel secondo tempo soprattutto: abbiamo sbagliato 4-5 gol, non deve diventare un marchio di fabbrica,cosa dobbiamo assolutamente cambiarla. Ho avuto, anche oggi i ragazzi sono stati ottimi per quello che era il senso della giornata: cioè fare un ottimo allenamento. L’aspetto atletico? Abbiamo lavorato tanto ma comunque mantenuto quella che era la nostra ...