Milan | Leao obiettivo numero uno del Chelsea

MilanLive.it

... tra i tanti giocatori che via social hanno fatto gli auguri alanche Rafa. Nonostante sia in vacanza dopo le fatiche del Mondiale, il portoghese non si è scordato della ricorrenza, ...Ilha festeggiato oggi il suo 123° compleanno. Nella sede del ritiro invernale di Dubai, ... Anche Rafaelperò, momentaneamente assente dopo il Mondiale, ha voluto far sentire la sua vicinanza ... Milan, addio Leao: il sostituto fa impazzire tutti Nella sconfitta per 1-4 contro il Liverpool nella seconda e ultima amichevole della tournéè di Dubai, il Milan può - comunque - sorridere per un paio di note positive derivanti ...Calciomercato Milan, il Newcastle fa sul serio per Ziyech Il 2023 dovrà essere l'anno del Milan visto che i rossoneri vogliono riprendersi quello che hanno lasciato in questa parte finale del 2022 con ...