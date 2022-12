Mihajlovic | le tappe della sua battaglia con la leucemia | VIDEO

Sky Tg24

Successivamente, gli anni all'Inter, dove Sinisaera al fianco di Mancini come vice ... o meglio dire, fratello come lui stesso lo ha definito: 'Abbiamo percorso tutte ledella nostra ......- FOTO La storia rossoblù di mister: il ricordo del Bologna Fc 1909 A lutto i rossoblù, che poco dopo la notizia della scomparsa hanno dedicato un lungo messaggio, ripercorrendo le... Mihajlovic e la malattia, tutte le tappe: l’annuncio, il ritorno, le cure e l’esonero Il presidente del Coni: “L’uomo ha superato il giocatore e il tecnico”. Alla clinica Paideia la camera ardente strettamente privata, ma in tanti vogliono salutare Mihajlovic ...Sinisa Mihajlovic è morto ieri a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia, ma lascerà sempre dei ricordi speciali. Andiamo a riviverne tre ...