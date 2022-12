Mihajlovic | le lacrime di Seedorf | 'Il fischio finale della tua partita mi ha paralizzato per almeno un’ora'

FoggiaToday

Il 13 luglio del 2019annunciò in conferenza stampa di essere malato di leucemia ... Come quando, nel 2019, annunciò pubblicamente di essere affetto da leucemia non trattenendo lee ...e quell'assist per il gol di tacco di Mancini ., l'ultimo incontro con Mancini in clinica. Mancini rivela di aver parlato per l'ultima volta con l'ex allenatore del Bologna ... Le lacrime di NicoForza per la morte di Mihajlovic: "Guerrieri si nasce e lo si resta per sempre" La lettera di Roberto Mancini strappa lacrime e racconta chi era Sinisa Mihajlovic, "compagno di 28 anni di calcio e di vita" ...PADOVA - Profonda commozione in casa Confcommercio Ascom Padova per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, vincitore, lo scorso anno, del premio letterario sportivo Memo Geremia con il libro ...